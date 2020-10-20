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Транспорт / Автопарк

Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

20 октября 2020 года, 16:04

Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять муниципалитетов Псковской области, сообщает Псковское агентство информации. Ключи от 15 автомобилей класса В вручил губернатор региона Михаил Ведерников 20 октября.

Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Технику отправят на посты в Псков, Бежаницкий, Локнянский, Великолукский, Новоржевский, Красногородский, Дедовичский, Новосокольнический, Плюсский и Усвятский районы.

Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Также глава региона заметил, что поступление новой техники — это часть большой системной работы по модернизации скорой помощи. 

Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

Фото Псковского агентства информации

По словам Михаила Ведерникова, до конца года в область поставят еще несколько машин. 15 карет Скорой помощи стали седьмой партией. Всего в регион пришло 102 новых автомобиля за три года.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков подчеркнул, что каждая имеющаяся на службе машина за 2020 год имеет минимум 60 тысяч километров пробега.

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