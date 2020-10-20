Новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в десять районов Псковской области

По словам Михаила Ведерникова, до конца года в область поставят еще несколько машин. 15 карет Скорой помощи стали седьмой партией. Всего в регион пришло 102 новых автомобиля за три года.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков подчеркнул, что каждая имеющаяся на службе машина за 2020 год имеет минимум 60 тысяч километров пробега.