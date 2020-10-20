Псковские пограничники не дали вывезти в Латвию более 500 пачек сигарет

Псковские пограничники пресекли контрабанду сигарет на границе с Латвией в пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Более 500 пачек сигарет были обнаружены в грузовом автомобиле «Вольво», следовавшем в Латвию. Они были скрыты от пограничного и таможенного контроля в приборной панели кабины автомобиля за магнитолой. Управлял «Вольво» гражданин Латвии.

В пункте пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе в Печорском районе в следовавшем в Россию грузовом автомобиле «Ивеко» в технологическом ящике под нижним спальным местом и в верхней фронтальной полке кабины пограничники обнаружили около 20 интерфейсных модулей. По предварительным данным, стоимость этого груза превышает 340 тысяч рублей.

Сигареты и модули переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.