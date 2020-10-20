Мужчину задержали при попытке угнать автомобиль в Пустошкинском районе

57-летнего безработного задержали при попытке угнать автомобиль в Пустошкинском районе, сообщили «Псковской правде в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 октября около 17:00 неизвестный попытался угнать «Ford Mondeo» от одного из домов в деревне Никитино Пустошкинского района. Подозреваемый увидел незапертую машину с ключами внутри, сел в нее и не смог завести. Владелец транспорта вовремя заметил злоумышленника и вызвал полицию.

Полицейские, прибывшие на вызов, задержали подозреваемого, несмотря на сопротивление, которое гражданин оказал сотрудникам органов внутренних дел.

Мужчина оказался безработным жителем Пустошкинского района. Также у него нашли незарегистрированное охотничье ружье, происхождение которого предстоит установить.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.