Стоимость патента для мигрантов в Псковской области на 2021 год может не измениться

Стоимость патента для трудовых мигрантов в Псковской области на 2021 год может не измениться, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Оставить цену на уровне текущего года в 4 тыс. 99 рублей предлагается в связи с влиянием, которое оказала на рынок труда ситуация с распространением коронавируса.

Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных граждан, трудящихся в Псковской области, является компетенцией региона. Налоговый кодекс установил размер фиксированных авансовых платежей в размере 1200 рублей. Ежегодно эта сумма подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития, и коэффициент, который принял регион на основе особенностей рынка труда. В 2018 году стоимость патента для мигрантов в Псковской области за счет пересмотра коэффициента составила 3 тыс. 427 рублей в месяц, в 2019 году — 3 тыс. 598 рублей, в 2020 году — 4 тыс. 99 рублей.

В следующем году авторы законопроекта, внесённого в региональный парламент, предложили оставить размер коэффициента на уровне текущего года. Законопроект разработан областным комитетом по труду и занятости и внесён в региональный парламент. Такой документ принимается ежегодно.

С января по август 2020 года были выданы 1 тыс. 387 патентов в Псковской области, ещё 201 документ переоформили иностранные граждане По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, до конца года планируется выдать ещё около 700 патентов. За восемь месяцев текущего года в региональную казну от продажи патентов иностранным гражданам поступил почти 51 млн рублей.