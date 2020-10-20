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Общество / Здоровье

ПЦР-лаборатория заработала в великолукском корпусе инфекционной больницы

20 октября 2020 года, 12:12

ПЦР-лаборатория заработала в великолукском корпусе Псковской областной инфекционной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

ПЦР-лаборатория заработала в великолукском корпусе инфекционной больницы

На данный момент в лаборатории работают три специалиста. Сейчас идёт апробирование аппарата, в связи с чем проводится всего 24 исследования в сутки. К середине следующей недели их количество планируется увеличить до 48.

Результаты исследований готовы уже на следующий день, что позволяет существенно сократить время для выявления больных пациентов.

Корпуса Псковской областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках были построены по поручению президента России Владимира Путина. Больница в Пскове рассчитана на 200 мест, в Великих Луках — но 100. 

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