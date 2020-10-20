Из федерального бюджета Псковской области добавили средств для доплат пенсионерам

Псковская область получит дополнительное финансирование на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщается на сайте Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин 17 октября 2020 года.

Всего на софинансирование 12 регионам, в которых увеличилось число неработающих пенсионеров, направили около 903 млн рублей из федерального бюджета. Средства, кроме Псковской области, получат Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Смоленская области и Санкт-Петербург.

Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, у которых доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

В сумме Псковской области в текущем году на доплаты пенсионерам выделены 742 млн 928,5 тыс. рублей.