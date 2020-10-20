Строительство соцгородка в Пскове организовали в несколько смен

Заместитель губернатора Василий Осипов поручил подрядчику максимально увеличить темпы строительства социального городка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. 19 октября он побывал на объекте.

«На объекты привлечены дополнительные бригады электриков и каменщиков. Среди наемного персонала есть и студенты. Сотрудничество со студентами будет продолжено и на следующих этапах строительства социального городка», — рассказал сотрудник подрядной организации. Работа ведется в две смены, отметил он.

Василий Осипов поинтересовался у подрядчика как выполняется поручение главы региона организовать на объекте работу в несколько смен.

На сегодняшний день в трех жилых корпусах готовы системы отопления и водоснабжения. Тепло они получат до конца октября. Также рабочие ведут в зданиях электромонтажные работы. Далее они приступят к отделке стен и потолков.

Параллельно этому идёт строительство еще трех жилых корпусов. В настоящее время идет кладка второго этажа. Кроме того, началось благоустройство территории.