Два человека погибли в ДТП в Себежском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД Псковской области.

Авария произошла 20 октября в 04:47 на 37-м км автодороги Толкачево — Себеж — Заситино. 30-летний мужчина, находившийся за рулем Toyota Carina, съехал в правый придорожный кювет по ходу движения из-за неправильной скорости движения. После съезда машина перевернулась и загорелась.

Водитель и 34-летний пассажир, скончались на месте аварии. Оба были жителями Себежского района.

Третий пассажир — 34-летний мужчина, проживающий в деревни Мальково Себежского района, получил травмы, но от медицинской помощи отказался.