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Происшествия / ДТП

Два человека погибли в ДТП в Себежском районе

20 октября 2020 года, 09:32

Два человека погибли в ДТП в Себежском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД Псковской области.

Два человека погибли в ДТП в Себежском районе

Фото УМВД России по Псковской области

Авария произошла 20 октября в 04:47 на 37-м км автодороги Толкачево — Себеж — Заситино. 30-летний мужчина, находившийся за рулем Toyota Carina, съехал в правый придорожный кювет по ходу движения из-за неправильной скорости движения. После съезда машина перевернулась и загорелась. 

Два человека погибли в ДТП в Себежском районе

Фото УМВД России по Псковской области

Водитель и 34-летний пассажир, скончались на месте аварии. Оба были жителями Себежского района.

Третий пассажир — 34-летний мужчина, проживающий в деревни Мальково Себежского района, получил травмы, но от медицинской помощи отказался. 

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