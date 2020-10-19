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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса возник в Псковском гуманитарном лицее

19 октября 2020 года, 22:29

Новый очаг коронавируса возник в Псковском гуманитарном лицее (школа № 15 города Пскова). Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в соцсети Instagram. На данный момент коронавирусом в лицее заразились 19 человек.

Всего за сутки в Псковской области были выявлены 85 случаев заражения. Таким образом их общее число достигло 6707. Количество смертей среди людей с диагностированным коронавирусом с начала пандемии не изменилось: 67.

«Постарайтесь донести до своих родных и близких, что следовать не очень удобным рекомендациям намного лучше, чем лежать в больнице. Берегите себя и окружающих!» - резюмировал губернатор.

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