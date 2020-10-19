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Общество

ПАИ рассказало, как в ПсковГУ учится незрячая студентка

19 октября 2020 года, 18:21

Впервые за много лет в ПсковГУ появилась незрячая студентка. Второкурсница Елизавета Волкова учится на факультете русской филологии. Девушка ходит на лекции и семинары вместе со всеми. Кроме того вуз организовал ей оборудованное специальной техникой учебное место, где она может изучать программу факультета наравне с остальными студентами.

Ноутбук Елизаветы Волковой соединен с особым устройством, которое переводит текст в движение тактильной панели, основанной на азбуке Брайля. Благодаря этому студентка «читает» руками.

Девушка несколько месяцев осваивалась в незнакомом здании и сейчас уверенно перемещается по коридорам одна. В столовой для нее выделен отдельный стол.

Елизавета Волкова потеряла зрение в 4 года после хирургического вмешательства – операции по удалению опухли в мозге. После окончания университета девушка мечтает остаться работать в вузе.

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