Из 11 общественных туалетов в Пскова работает меньше половины

Из 11 общественных туалетов в Пскове работает меньше половины. Об этом сообщает «АиФ-Псков». Журналисты издания выяснили, что не все установленные в центре города кабинки WC функционируют.

Как пояснил изданию заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, всего для города приобретено 11 модульных туалетов. Они закупались двумя транзакциями: первые четыре туалета были куплены к Ганзейским дням и переданы в управление муниципальному предприятию «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Из этих четырех два находятся на складе в специализированной службе, а два установлены в городе: на парковке за ДКП и около кинотеатра «Октябрь».

По словам Павла Волкова, это довольно неплохие изделия, которые требуют внимательного обслуживания, периодически выходят из строя, но работают более-менее исправно. Другие семь туалетов, которые были куплены по второму лоту, по его словам, оказались очень некачественными.

- Тут «спасибо» 44-му федеральному закону, потому что сумма, которая была изначально заложена на закупку туалетов, исполнителем из Великих Лук была снижена почти что в два раза. В итоге мы получили модульные туалеты, которые работают отвратительно. Терминалы постоянно глючит, подрядчик не может наладить работу.

Эти семь туалетов администрация передала на баланс Городскому парку культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Они установлены в разных местах города: один - в Детском парке, два - в Летнем Саду, еще по одному - в Финском парке и в сквере на Четырех углах. Еще два туалета стоят на территории Кремля, но по договоренности с парком культуры и отдыха, их обслуживанием занимается Епархия, которая, по словам Павла Волкова, подошла «к вопросу управления модулями по-своему: вытащили терминалы и посадили туда бабушек». Впрочем, туалеты в кремле работают исправно, чего не скажешь о туалетных кабинках в парках.

Кроме того, из двух туалетов, находящиеся на управлении ЦСМ, на сегодняшний день работает только один, который находится на парковке около ДКП.

- Он работает ежедневно, там все в порядке. У «Октября» туалет требует серьезного ремонта. А поскольку из-за пандемии коронавируса ЦСМ практически не работал, собственных средств на эти цели у нас пока нет, - пояснила директор ЦСМ Елена Павлова.

Дороговизна обслуживания — проблема всех приобретенных городом общественных сортиров.

- Ни один из ныне работающих в городе туалетов не подключен к системам жизнеобеспечения. Это самый большой их минус. Обслуживание стоит приличных денег, причем, столько, сколько не насобирали за данные услуги, - подтверждает сказанное выше заместитель главы администрации.

По словам чиновника, неоднократно обсуждались разные варианты управления модульными туалетами. Возможность взять эти объекты на баланс серьезно рассматривали две коммерческие компании. Но в итоге отказались этой идеи.

- Не получается ни у кого сделать из этого работающую бизнес-модель. Бесплатные туалеты — это услуга муниципальная, на это нужно тратить деньги из бюджета, чтобы они работали хорошо и бесперебойно, - уверен Павел Волков.

Замглавы администрации считает, что наиболее верным решением было бы выделить строку в бюджете города на обслуживание туалетов и получить это специализированной службе. Но пока средств на эти цели нет.