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Общество / Соцзащита

Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих

19 октября 2020 года, 18:00

Часть проблем ООО «Псковское социальное реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих», которое отмечает в этом году 76-летие, удалось решить благодаря содействию областного совета профсоюзов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
Как отметил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сейчас на предприятии трудится 46 человек из которых 28 граждан с ограниченными возможностями, поэтому предприятие всегда находится под особым контролем профсоюза.

«2020 год из-за ограничительных мер очень тяжело отразился на хозяйственных субъектах РФ, - сообщил Игорь Иванов. - не стало исключением и Псковское Предприятие Всероссийского общества глухих. В этом году нам удалось получить льготный беспроцентный кредит, что позволило решить часть экономических проблем предприятия. Но на этом мы останавливается не намерены. Псковский облсовпроф совместно с профсоюзном активом продолжит работу на благо людей с ограниченными возможностями».

Кроме того, сегодня в рамках праздничных мероприятий активисты профсоюзной организации предприятия отмечены наградами облсовпрофа и регионального парламента. Председатель профсоюзного комета Е. Егорова награждена Почетной грамотой Псковского областного совета профсоюзов, а члены первичной профсоюзной организации предприятия Т. Семенова, Ю. Тимофеева - Благодарностями Псковского областного Собрания депутатов.

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