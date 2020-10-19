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Экономика / Сельское хозяйство

Псковская область занимает третье место по производству свинины в России

19 октября 2020 года, 17:56

Псковская область занимает третье место среди регионов Российской Федерации по производству мяса свиней, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. За 2020 год сельскохозяйственные организации региона произвели 232 тыс. тонн свинины.  

Псковская область занимает третье место по производству свинины в России

Всего с января по сентябрь в регионе вырастили 259 тыс. тонн скота и птицы на убой, получили 152 тыс. тонн молока, 65 млн штук яиц. По сравнению с прошлым годом показатели производства скота и птицы на убой выросли на 8%, молока – на 0,4%, а вот количество яиц сократилось на 1,7%.

На 1 октября численность крупного рогатого скота составила 66,6 тыс. голов, в том числе 32,8 тыс. коров. Свиней на начало месяца числилось 1 млн 401,3 тыс., овец и коз – 32,9 тыс.. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то численность крупного рогатого скота сократилось на 3,2%, коров – на 2,3%, овец и коз – на 5,2%. Поголовье свиней, наоборот, возросло на 7,9%. Это связано с ростом в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней региона – 99,9%.

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