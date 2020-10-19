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Спорт / Соревнования

Калининградец и петербуржец выиграли финал Кубка России по ралли в Псковской области

19 октября 2020 года, 17:20

Дмитрий Мячин (Калининград) и его штурман Юрий Куликов (Санкт-Петербург) в абсолютном зачёте победили на финальном этапе Кубка России - ралли «Пушкинские Горы-2020». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре гонки. Соревнования проходили 16-17 октября в Псковской области.

Калининградец и петербуржец выиграли финал Кубка России по ралли в Псковской области

Фото Елены Лешкиной

Второе место в абсолюте заняли петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов. На третьей позиции гонку закончили Денис Ростилов (Екатеринбург) и Георгий Трошкин (Москва).

В командном зачёте победила Pargolovo Cross Rally Team из Санкт-Петербурга. 

В зачетной группе 2000 Н первое место заняли Александр Басманов (Владимир) и Олег Чупахин (Москва). В классе 1600 Н «золото» завоевали Дмитрий Воронов (Санкт-Петербург) и Кирилл Еникеев (Москва). Петербуржцы Вячеслав Никонов и Алексей Крылов одержали победу в зачетной группе 1400 Н, а Владимир Степанов и Елизавета Савко - в зачете «Наша классика».

Калининградец и петербуржец выиграли финал Кубка России по ралли в Псковской области

фото Елены Лешкиной

Всего в гонке «Пушкинские Горы — 2020» приняли участие 47 экипажей из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, Смоленска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Асбеста, Перми, Ижевска, Комсомольска-на-Амуре, Чебоксар, Сочи, Краснодара. 

Финишировать смогли 30 команд. Так, шесть экипажей сошли с трассы на 5-м скоростном участке недалеко от деревни Кудеверь Бежаницкого района: пять боевых машин и автомобиль безопасности. Пострадавших нет.

Общая протяженность трассы, которая проходила по дорогам Новоржевского и Бежаницкого районов, была около 200 километров, в том числе 102 - скоростные участки. 

Фото репортаж с трассы гонки смотрите здесь >>> 

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