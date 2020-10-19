В ближайшие три часа в Псковской области ожидается усиление ветра

В ближайшие 3 часа в северных районах Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Как отметила начальник псковского гидромета Тала Нещадимова, сейчас в регионе начался плавный переход к зимним условиям. В ближайшие 10-12 дней обещают от 0 до +8 градусов, ночью — от -3 до +2.

Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега с дождем. В минувшие выходные снег уже выпал в некоторых районах Псковской области, но быстро растаял.