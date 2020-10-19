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Общество / Экология

Перейти на зимнюю резину рекомендуют синоптики псковским автомобилистам

19 октября 2020 года, 14:31

Перейти на зимнюю резину рекомендовала псковским автомобилистам начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «АиФ-Псков». Она отметил, что температура подстилающей поверхности уже может быть и отрицательной, поэтому комфортнее будет ездить на зимней нешипованной резине.

Перейти на зимнюю резину рекомендуют синоптики псковским автомобилистам

Фото Андрея Степанова

Из-за обледеневшего покрытия утром 19 октября произошли многочисленные ДТП на мостах в Пскове. Как пояснили в городской Госавтоинспекции, мосты и эстакады промерзают быстрее городских улиц.

Тала Нещадимова отметила, что в регионе начался плавный переход к зимним условиям, его можно будет наблюдать в ближайшие 10-12 дней. В этот период днём обещают от 0 до +8 градусов, ночью — от -3 до +2.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега с дождём. Начальник псковского Гидрометцентра напомнила, что в некоторых районах Псковской области снег выпал уже в минувшие выходные, однако, он быстро растаял. Она отметила, что, как правило, снежный покров устанавливается в регионе в ноябре, поэтому в октябре не стоит ждать, что снег выпадет и останется.

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