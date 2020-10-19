До 15 декабря отремонтируют площадь Героев-десантников в Пскове

До 15 декабря отремонтируют площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой до площади Победы в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило контракт с ООО «ДорСтройСервис», сумма которого составила более 22 млн рублей. Объекты отремонтируют за счет дополнительных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик уже приступил к работе. В ходе ремонта обновят 200 метров площади и 320 метров улицы с тротуарами.

Сначала подрядная организация выполнит фрезерование изношенного покрытия и разборку покрытия вокруг люков, далее отрегулирует высоту и заменит крышки люков. Потом рабочие демонтируют старый и установят новый бортовой камень. Также они уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и геосетку на отдельные участки. В завершении работ дорожники установят лотки под водосточные трубы и нанесут разметку термопластиком со светоотражающими шариками. После готовности проезжей части рабочие приступят к ремонту тротуаров и восстановлению зеленой зоны.

Гарантия устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на дорожное покрытие проезжей части и тротуаров составит около 4 лет, на бортовой камень — не менее 2 лет и на дорожную разметку термопластиком — не более года.