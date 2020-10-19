20 дежурных классов заработали в 15 школах Пскова

По ее словам, дежурные классы будут функционировать с 19 по 21 октября. Далее детей переведут в школьные лагеря.

«Нужно понимать, что это не замена учебной деятельности, а скорее аналог продленки. Учителя проводят для детей развивающие занятия. Прогулки проходят на территории школы», - рассказала Анна Кузыченко. Также для всех учащихся организовано горячее питание.

На сегодняшний день в дежурных классах находятся 108 детей. Многие школы приняли по одному ученику, больше всего желающих нашлось в школе №8. Сейчас там занятия посещают 22 ученика. Детей принимали по заявлению родителей, которым не с кем оставить ребенка на каникулах.

С 22 октября начнут работу школьные лагеря. В настоящее время все воспитатели, которые будут работать с учениками во время каникул, проходят тестирование на коронавирус. Результаты будут известны в 21 октября.

Каникулы для всех школьников Пскова начались досрочно — 19 октября. Кроме того, они продлятся на неделю дольше. Эти меры принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников для профилактики распространения коронавируса среди школьников. Также были введены дополнительные ограничения для несовершеннолетних: для них приостанавливается действие проездного, а также запрещаются походы в ТЦ без сопровождения взрослых.