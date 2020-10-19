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Общество / Образование

Цифровой сертификат на обучение могут получить псковичи

19 октября 2020 года, 12:56

Жители Псковской области могут получить персональный цифровой сертификат на бесплатное обучение компетенциями цифровой экономики. Для этого необходимо до 30 октября подать заявку https://цифровойсертификат.рф, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Обучение организовано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Цифровой сертификат на обучение могут получить псковичи

Получить дополнительное профессиональное образование возможно по одному из 22 сквозных направлений, среди которых «искусственный интеллект», «программирование и создание ИТ-продуктов», «промышленный дизайн и 3D-моделирование», «кибербезопасность и защита данных», «цифровой дизайн».

«Персональный цифровой сертификат — это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру», - заявил директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. Он добавил, что для получения цифрового сертификата необязательно иметь профильное образование, поскольку разработаны программы и для людей с начальным уровне, и с базовым, и с продвинутым уровнем подготовки.

Воспользоваться сертификатом можно для прохождения обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования, корпоративных университетах России. Оно будет организовано в дистанционном формате с 1 по 25 ноября.

В пресс-службе добавили, что пройти обучение может любой трудоспособный гражданин со средним профессиональным или высшим образованием, не получающий пенсионные выплаты, и зарегистрированный на территории Псковской области.

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