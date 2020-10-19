Цифровой сертификат на обучение могут получить псковичи

Жители Псковской области могут получить персональный цифровой сертификат на бесплатное обучение компетенциями цифровой экономики. Для этого необходимо до 30 октября подать заявку https://цифровойсертификат.рф , сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Получить дополнительное профессиональное образование возможно по одному из 22 сквозных направлений, среди которых «искусственный интеллект», «программирование и создание ИТ-продуктов», «промышленный дизайн и 3D-моделирование», «кибербезопасность и защита данных», «цифровой дизайн».

«Персональный цифровой сертификат — это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру», - заявил директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. Он добавил, что для получения цифрового сертификата необязательно иметь профильное образование, поскольку разработаны программы и для людей с начальным уровне, и с базовым, и с продвинутым уровнем подготовки.

Воспользоваться сертификатом можно для прохождения обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования, корпоративных университетах России. Оно будет организовано в дистанционном формате с 1 по 25 ноября.

В пресс-службе добавили, что пройти обучение может любой трудоспособный гражданин со средним профессиональным или высшим образованием, не получающий пенсионные выплаты, и зарегистрированный на территории Псковской области.