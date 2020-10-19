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Происшествия / ЧП

Елена Малышева поставила диагноз великолукским школьникам

19 октября 2020 года, 11:52

Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» высказала предположение о том, что стало причиной плохого самочувствия учеников школы №7 города Великие Луки. Ведущая предположила, что детям стало плохо, потому что они пришли на торжественную линейку голодными.

Елена Малышева поставила диагноз великолукским школьникам

скриншот видео программы «Здоровье» с Еленой Малышевой

Произошедшее на школьной линейке 5 октября Елена Малышева обсудила с главврачом Великолукской детской городской больницы Татьяной Меньковой. По её словам, состояние детей улучшилось сразу после оказания первой помощи в школе. «Первая доврачебная помощь была оказана фельдшером школы. Она измерила артериальное давление и сразу детям был предложен сладкий теплый чай», - рассказала Татьяна Менькова. Также она заметила, что линейка началась в 11:00 и не все дети позавтракали в этот день.

«Объявляем благодарность фельдшеру! Она поступила грамотно. В 11 утра не позавтракав, значит голодный период был часов 16-17. Вот вам и гипогликемический обморок», - резюмировала Елена Малышева. Она пожелала детям здоровья.

13 школьников госпитализировали прямо с торжественной линейки, ещё одного ребёнка с аналогичными симптомами, среди которых были головокружение и головная боль, доставили в больницу вечером. Анализы не выявили у детей никаких отклонений от нормы. Детей выписали из больницы с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции».  

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