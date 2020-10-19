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Происшествия / Преступление

Вилами в ягодицы ударила женщину великолучанка

19 октября 2020 года, 11:08

Великолучанка ударила женщину в ягодицы вилами, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Великолукского района.

В августе в одном из домов деревни Шелково Великолукского района произошла ссора между двумя женщинами. В ходе конфликта одна из них взяла в руки вилы и ударила вторую в область ягодиц. В результате здоровью великолучанки был причинен легкий вред.

Сотрудники отдела дознания МО МВД России «Великолукский» возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия). Проводятся следственные и оперативные мероприятия для сбора доказательств.

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