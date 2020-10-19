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Происшествия / ДТП

Многочисленные ДТП почти заблокировали проезд по мостам Пскова утром 19 октября

19 октября 2020 года, 10:55

Утром 19 октября в Пскове был затруднён проезд по мостам через реку Великую из-за многочисленных ДТП. Как сообщила «Псковской правде» инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова, многие участники аварий оформили «европротоколы» и разъехались, инспекторы Госавтоинспекции работали на пяти ДТП.

В частности, сотрудники ГИБДД оформили аварию на мосту 50-летия Октября с участием двух машин, два ДТП — одно с двумя автомобилями, второе — с тремя - на Ольгинском мосту, и два — в районе моста Александра Невского. В этих происшествиях никто не пострадал.

Юлия Фёдорова обратила внимание водителей на то, что мосты и эстакады промерзают гораздо быстрее, чем остальные дороги. «Все должны понимать, что погодные условия изменяются: минусовые температуры вечером, ночные заморозки, туманы, которые ухудшают видимость и увеличивают риск попасть в ДТП», - отметила она.

Юлия Фёдорова призвала псковичей выбирать оптимальный скоростной режим, увеличить дистанцию до идущего впереди транспортного средства, соблюдать правила безопасности при выполнении манёвров. Также она рекомендовала водителям выезжать заранее, чтобы не торопиться в пути.

«Чтобы чувствовать себя уверенным за рулём, можно уже перейти на зимнюю резину», - добавила инспектор.

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