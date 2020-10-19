Великолучанка случайно зарезала мужа ножом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Великолукского района.

В августе супруги на кухне своего дома повздорили. В ходе ссоры муж ударил женщину, которая занималась приготовлением пищи. От этого жена резко развернулась с ножом в руках и по неосторожности нанесла супругу смертельный удар в область живота.

В настоящий момент сотрудники Великолукского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По делу проводят следственные и оперативные мероприятия для сбора доказательств.