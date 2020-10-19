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Общество / Здоровье

98 человек заболели коронавирусом в Псковской области 18 октября

19 октября 2020 года, 09:46

98 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 18 октября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

98 человек заболели коронавирусом в Псковской области 18 октября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

 Всего количество инфицированных COVID-19 достигло 6 тыс. 622 человек. В Пскове (всего 2 тыс. 172) коронавирусом заболели 27 человек, а в Великих Луках (всего 1 тыс. 332) —17. 39 инфицированных выявили в Плюсском районе (всего 157). Трёх заболевших обнаружили в Печорском (всего 126) и Опочецком (всего 165) районах. По 2 человека заболели в Псковском (всего 524), Островском (всего 437), Великолукском (всего 253) и Пустошкинском (всего 35) районах. 1 диагноз подтвердили в Палкинском районе (всего 80).

4 тыс. 376 человек поправились от коронавируса с начала пандемии. Умерли 67 человек.

В  Плюсском психоневрологическом интернате выявили новый очаг распространения коронавируса. Там диагноз подтвердился у 42 человек.

«Друзья, этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

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