В Псковской области новый очаг распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Его обнаружили в Плюсском психоневрологическом интернате.

По словам Михаила Ведерникова, в учреждении находится 87 человек: 57 постояльцев и 30 сотрудников. Коронавирус диагностировали у одной из медсестер. «Отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан +7 сотрудников). У всех болезнь протекает бессимптомно, в учреждении усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики», - пишет глава региона.

Также он призывает соблюдать все нормы и предписания Роспотребнадзора.