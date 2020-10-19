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Общество / Здоровье

В Псковской области новый очаг распространения коронавируса

19 октября 2020 года, 09:22

В Псковской области новый очаг распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Его обнаружили  в Плюсском психоневрологическом интернате.

По словам Михаила Ведерникова, в учреждении находится 87 человек: 57 постояльцев и 30 сотрудников. Коронавирус диагностировали у одной из медсестер. «Отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан +7 сотрудников). У всех болезнь протекает бессимптомно, в учреждении усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики», - пишет глава региона.

Также он призывает соблюдать все нормы и предписания Роспотребнадзора. 

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