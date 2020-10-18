Руководители псковских вузов и профучилищ области решение о каникулах принимают самостоятельно

Руководители вузов, профучилищ решение о каникулах принимают самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в своих учреждениях, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, это уточнение связано со множеством появившихся «вопросов по поводу работы вузов, профильных учреждений и дополнительного образования».

Также глава региона озвучил информацию об ограничениях в работе школ и кружков.

«Во избежание слухов уточняю информацию: школьники Пскова уходят на досрочные каникулы с 19 октября на 2 недели; аналогичные рекомендации действуют для детских секций, клубов, кружков на территории Пскова», - сообщил Михаил Ведерников.