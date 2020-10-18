Большинство псковичей соблюдают масочный режим в автобусах - итоги рейда

Большинство псковичей соблюдают масочный режим в общественном транспорте, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

18 октября руководство комитета совместно с полицией проверило соблюдение масочного режима в городских автобусах Пскова. Участники рейда посетили несколько автобусов на разных маршрутах. Результатом проверки стало составление только одного протокола об административном нарушении.

«Призываю граждан быть ответственными, носить маски не на подбородке или в кармане, а на лице, и не только в автобусе, но и в других общественных местах, где это предписано указом губернатора», - подвел итоги рейда председатель комитета Борис Елкин по окончании рейда.