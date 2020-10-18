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Общество

Образовательным и спортивным организациям в Псковской области запретили проводить занятия во время каникул

18 октября 2020 года, 18:55

Образовательным и спортивным организациям в Псковской области запретили проводить занятия во время осенних каникул. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 18 октября.

Согласно документу, все образовательные организации независимо от формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют образовательную деятельность, должны приостановить оказание детям образовательных услуг в очной форме.

Также должны приостановить тренировки и спортивные организации региона. Исключение: спортсмены, ведущие подготовку к спортивным мероприятиям. Их запрет не касается.

Напомним, что в Пскове осенние каникулы начнутся уже 19 октября и будут длиться две недели.

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