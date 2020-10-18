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Спорт

Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий посетила Остров

18 октября 2020 года, 18:35

Заслуженный мастер спорта России, двукратной чемпионки олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, биатлонистка Анна Богалий посетила Остров, где она когда-то тренировалась в составе олимпийской сборной России, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Островские вести».


Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий посетила Остров

Фото газеты «Островские вести»

В Остров Анна Богалий приехала вместе с мужем Андреем Левуниным и двумя дочерьми. Муж спортсменки давно хотел побывать в Пушкинских Горах. Там семья провела два дня, а затем посетила чемпионат и первенства Псковской области по общефизической подготовке (ОФП) на спортивной базе в СОЦ «Юность».

Издание отмечает, что дети и семья всегда занимали в жизни Анны Богалий важное значение. Поэтому, уйдя из профессионального спорта, спортсменка стала активно продвигать проект по развитию детского биатлона.

В Острове Анна Богалий предложила провести межрегиональные соревнования, собрав юных спортсменов из двух регионов страны. 19 октября олимпийская чемпионка планирует встречу в Пскове с юными биатлонистами, воспитанниками тренера Елены Вайгиной.

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