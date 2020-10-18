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Происшествия

Телефонные мошенники продолжают обманывать псковичей

18 октября 2020 года, 18:19

Несколько жителей Псковской области пострадали от действий телефонных мошенников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 15 октября 64-летняя жительница Пыталовского района лишилась 24 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина, и представившись сотрудником банка, сообщил о попытке снятия денег с ее карты. А затем обманным путем завладел сбережениями женщины.

По той же преступной схеме действовали и мошенники, завладевшие крупными суммами с карт жителей Острова и Псковского района. В общей сложности они похитили у доверчивых граждан 135 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает псковичам о том, что нельзя сообщать незнакомцам по телефону информацию персонального характера и реквизиты банковских карт.

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