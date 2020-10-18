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Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования близким ушедшего из жизни археолога Анатолия Кирпичникова

18 октября 2020 года, 12:48

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким археолога, профессора, доктора исторических наук, заведующего отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН)  Анатолия Кирпичникова, который ушел из жизни 16 октября в Санкт-Петербурге.

«Ушел из жизни выдающийся российский археолог, профессор, доктор исторических наук, автор более 650 научных публикаций Анатолий Кирпичников. Сердечно соболезную родным и близким, всем кому посчастливилось общаться с Анатолием Николаевичем», - отметил Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что Анатолий Кирпичников был профессионалом своего дела, экспертом в истории, археологии, военном деле, фортификации Древней Руси и Северной Европы. «Анатолий Кирпичников сделал многое для сохранения памятников архитектуры Псковской области. Под его руководством проходили раскопки в Псковской области. Анатолий Николаевич входил в состав совета по вопросам охраны объектов культурного наследия региона. Его деятельность была высоко оценена как в нашей области, так и по всему Северо-Западу», - сообщил губернатор.

«Лично знал и ценил знакомство с Анатолием Николаевичем. Светлая память навсегда останется в наших сердцах!», - заключил Михаил Ведерников.

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