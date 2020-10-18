Работники дорожного хозяйства Псковской области отмечают профессиональный праздник

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства. На своей странице в Instagram глава региона отметил, что сегодня дорожная отрасль Псковской области динамично развивается.

«Только в этом году в рамках нацпроекта будет приведено в порядок 172 километра дорог. Каждый житель области уже видит, как меняется дорожная инфраструктура региона, как много работ уже сделано», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что «за каждым отремонтированным километром дороги – напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сообщение между городами и поселками». «В нашем дорожном хозяйстве трудится около 3 тысяч человек. Сегодня мы говорим им искренние слова благодарности за каждую ровную дорогу, тротуар и восстановленный мост. Спасибо за вашу ответственность, трудолюбие и профессионализм», - подчеркнул глава региона.