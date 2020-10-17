Пскович погиб после рыбалки в Гдовском районе

В ночь на 17 октября пскович после рыбалки в Гдовском районе на автомобиле сорвался с обрыва в озеро. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Гдовская заря», происшествие случилось на озере Велино Самолвовской волости.

Мужчина приехал на рыбалку из Пскова. С ним были еще три человека. В час ночи он решил вернуться домой, но перепутал направление и вместо дороги выехал на обрывистый берег, откуда машина сорвалась в озеро.

На место происшествия выехали спасатели гдовского отряда, сотрудники областной аварийно-спасательной службы, полицейские и следователи следственного комитета по Псковской области. Около трех часов дня спасатели извлекли тело погибшего. Машина ушла на 4 метра под воду.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Псковской области Антона Доброхотова, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.