Завершается ремонт участка дороги в Псковском районе протяженностью 5,9 км

Завершается ремонт участка дороги Родина — Наволок в Псковском районе протяженностью 5,9 км, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На объекте идут работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого используется смесь на граните. Затем подрядчик уложит геосетку и верхний слой покрытия. Также идут работы по планировке откосов и дна кюветов.

В рамках контракта также планируется укрепление обочин, посев травы, ремонт примыканий и съездов, автобусных остановок и посадочных площадок, нанесение разметки.

Ремонт автодороги Родина — Наволок проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет более 63 млн рублей. Объект планируется сдать 17 декабря.