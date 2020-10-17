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Транспорт

Завершается ремонт участка дороги в Псковском районе протяженностью 5,9 км

17 октября 2020 года, 16:49

Завершается ремонт участка дороги Родина — Наволок в Псковском районе протяженностью 5,9 км, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На объекте идут работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого используется смесь на граните. Затем подрядчик уложит геосетку и верхний слой покрытия. Также идут работы по планировке откосов и дна кюветов.

В рамках контракта также планируется укрепление обочин, посев травы, ремонт примыканий и съездов, автобусных остановок и посадочных площадок, нанесение разметки.

Ремонт автодороги Родина — Наволок проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет более 63 млн рублей. Объект планируется сдать 17 декабря.

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