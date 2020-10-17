Псковские школьники смогут воспользоваться «замороженными» на время каникул проездными в ноябре

Срок действия школьных проездных билетов в Пскове, приостановленный на время осенних каникул, будет продлен в ноябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По решению оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в этом году каникулы у псковских школьников начнутся с 19 октября. Они продлятся две недели вместо одной. «Также решением оперштаба в целях нераспространения вируса COVID-19 среди учащихся на период каникул приостанавливается действие ученического проездного билета в общественном транспорте в Пскове. Соответствующие изменения закреплены в Указе губернатора области», - сообщили в комитете.

В связи с этим срок действия проездного для школьников будет продлен по истечении осенних каникул, в ноябре. «Предполагается, что компенсация составит 50%», - отметили в комитете.