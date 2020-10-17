Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Псковские школьники смогут воспользоваться «замороженными» на время каникул проездными в ноябре

17 октября 2020 года, 15:46

Срок действия школьных проездных билетов в Пскове, приостановленный на время осенних каникул, будет продлен в ноябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По решению оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в этом году каникулы у псковских школьников начнутся с 19 октября. Они продлятся две недели вместо одной. «Также решением оперштаба в целях нераспространения вируса COVID-19 среди учащихся на период каникул приостанавливается действие ученического проездного билета в общественном транспорте в Пскове. Соответствующие изменения закреплены в Указе губернатора области», - сообщили в комитете.

В связи с этим срок действия проездного для школьников будет продлен по истечении осенних каникул, в ноябре. «Предполагается, что компенсация составит 50%», - отметили в комитете.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пскович погиб после рыбалки в Гдовском районе
Завершается ремонт участка дороги в Псковском районе протяженностью 5,9 км
Отдел уголовного розыска продолжает поиск пропавшего год назад псковича
Глава Пскова выразила  соболезнования родным археолога Анатолия Кирпичникова
Более 200 литров алкоголя изъято из незаконного оборота в псковском кафе
Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений
В Кунье задержали пьяного водителя мопеда
Ушёл из жизни историк и археолог Анатолий Кирпичников
Финальный этап Кубка России по ралли стартовал в Новоржевском районе

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий