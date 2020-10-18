81 млн рублей получили НКО Псковской области на реализацию своих проектов в 2020 году

Некоммерческие организации Псковской области получили 81 млн рублей на реализацию 41 одного проекта по линии президентских грантов , сообщил сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, это «замечательный рывок». «Для сравнения, в 2019 году это было всего 25 проектов на общую сумму 37 млн рублей. При этом в целом в 2020 году по всем направлениям было привлечено более 100 млн рублей федеральных средств – беспрецедентная сумма для Псковской области», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил «каждого, кто свои усилия направил на решение острых, актуальных проблем жителей Псковской области, кто освоил новые для себя механизмы и привлёк существенные дополнительные средства в регион». «Это ещё одно доказательство, что усердной работой мы действительно можем менять мир к лучшему, делать жизнь в Псковской области комфортнее», - отметил губернатор.