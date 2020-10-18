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Культура

Свыше 28,5 млн рублей потребуется на реконструкцию усадьбы Родзянко

18 октября 2020 года, 11:07

Свыше 28,5 млн рублей потребуется на реконструкцию усадьбы Родзянко, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram, комментируя визит в регион министра культуры Ольги Любимовой.

По его словам, усадьба Родзянко – объект чрезвычайно важный. «Это уникальный памятник архитектуры периода эклектики, сочетающий одновременно элементы средневековых замков и конструктивные интерьерные решения конца XIX века. Его реконструкцию мы неоднократно обсуждали на встречах с жителями Усвятского района, и обновленное здание может стать важным символическим подарком к 1000-летию Усвят в следующем году. Я попросил Ольгу Борисовну включить нашу заявку в проект «Возрождение исторических усадеб» проектной программы «Культурная инициатива», - сообщил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что это, пожалуй, последняя крупная федеральная программа, в которой Псковская область пока не участвовала. «В общей сложности на разработку проектно-сметной документации нам понадобится порядка 2,5 млн рублей, а на проведение самих работ – более 26 млн рублей. И что хочу подчеркнуть отдельно – если проект будет реализован успешно, мы будем подавать новые заявки», - отметил он.

Губернатор напомнил, что в Псковской области большое количество усадеб, которые нуждаются в восстановлении, и которые объективно могут стать точками притяжения для туристов и центрами общественной жизни районов.

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