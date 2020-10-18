Псковская городская больница может быть снова перепрофилирована в COVID-центр

«Мы вплотную подошли к той границе, за которой Псковскую городскую больницу снова нужно будет перепрофилировать в региональный COVID-центр», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона обратил внимание на ситуацию в Псковской областной инфекционной больнице. «На прошедшем заседании Оперативного штаба картину подробно описала главный врач врач Анастасия Повторейко. Псковский корпус уже загружен на 100%, великолукский – более чем наполовину», - рассказал он.

По его словам, врачи уже сейчас работают круглыми сутками. «Они вернулись в тот режим, который был на пике противодействия коронавирусной инфекции весной и летом. Медикам очень непросто. Помогите им своим ответственным отношением ко всем правилам и рекомендациям», - подчеркнул Михаил Ведерников.