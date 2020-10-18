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Общество

Студенты ПсковГУ могут заменить пожилых преподавателей в школах Псковской области на время пандемии

18 октября 2020 года, 10:55

Старшекурсники педагогических специальностей ПсковГУ могут заменить пожилых преподавателей в школах Псковской области на время распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, есть случаи заболевания среди преподавателей, которые переносят эту болезнь тяжелее, чем школьники. «Также есть значительное количество учителей, которые относятся к группе риска по возрасту. Если ситуация будет развиваться аналогичными темпами, уже скоро их нужно будет направить на самоизоляцию для сохранения их здоровья и жизни», - сказал он.

Поэтому для обеспечения непрерывного процесса обучения в школах Псковской области им готовят временную замену. «В этом нам помогут старшекурсники педагогических специальностей ПсковГУ. На подготовку студентов нужно время для оформления необходимых документов, медицинских справок и для погружения в школьную программу.

Михаил Ведерников также напомнил, что для псковских школьников введены досрочные осенние каникулы. «Отмечу, что детям в период осенних каникул мы рекомендуем максимально оставаться дома. Для этого на две недели будет приостановлено действие ученических проездных билетов и возвращён запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей», - напомнил глава региона.

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