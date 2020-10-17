Отдел уголовного розыска продолжает поиск пропавшего год назад псковича

Мужчина исчез в октябре 2019 года. С тех пор его место нахождения не известно.

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает поиск пропавшего год назад псковича — 45-летнего Никандрова Алексея Николаевича, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в черную куртку с красными полоскамии черную бейсболку, синие джинсы и темные кроссовки 42-го размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.