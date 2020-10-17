Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Отдел уголовного розыска продолжает поиск пропавшего год назад псковича

17 октября 2020 года, 13:19

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает поиск пропавшего год назад псковича — 45-летнего Никандрова Алексея Николаевича, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Мужчина исчез в октябре 2019 года. С тех пор его место нахождения не известно.


Отдел уголовного розыска продолжает поиск пропавшего год назад псковича
Никандров Алексей Николаевич
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в черную куртку с красными полоскамии черную бейсболку, синие джинсы и темные кроссовки 42-го размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пскович погиб после рыбалки в Гдовском районе
Завершается ремонт участка дороги в Псковском районе протяженностью 5,9 км
Псковские школьники смогут воспользоваться «замороженными» на время каникул проездными в ноябре
Глава Пскова выразила  соболезнования родным археолога Анатолия Кирпичникова
Более 200 литров алкоголя изъято из незаконного оборота в псковском кафе
Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений
В Кунье задержали пьяного водителя мопеда
Ушёл из жизни историк и археолог Анатолий Кирпичников
Финальный этап Кубка России по ралли стартовал в Новоржевском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района