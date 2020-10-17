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Общество

Глава Пскова выразила  соболезнования родным археолога Анатолия Кирпичникова

17 октября 2020 года, 12:57

Глава Пскова Елена Полонская выразила  соболезнования родным и близким археолога Анатолия Кирпичникова, который умер 16 октября в Санкт-Петербурге.

«Ушёл из жизни Великий человек, профессор, доктор исторических наук, археолог. Для нас всех это огромная потеря. С именем Анатолия Николаевича по праву связывают смелые и прорывные исследования. За годы активной научной и педагогической деятельности он воспитал и подготовил многих талантливых учеников, которые стали продолжателями его дела. Он был человеком глубоко интеллигентным, верным лучшим традициям служения своей стране и науке. На счету Анатолия Николаевича множество важнейших научных открытий в области истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси и Старой Ладоги, которые он сделал всеобщим достоянием. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметила глава муниципалитета Елена Полонская.

СПРАВКА

Анатолий Николаевич Кирпичников родился 25 июня 1929 года в Ленинграде. В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре археологии. В Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН) - с 1955 года. Анатолий Кирпичников был членом президиума центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председателем президиума Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств (с 1992 года), действительным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1995 года), почетным членом Общества древностей Финляндии (с 2011 года). В 1991 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки России. Анатолий Кирпичников написал более 650 научных работ.

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