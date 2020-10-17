Глава Пскова выразила  соболезнования родным археолога Анатолия Кирпичникова

Глава Пскова Елена Полонская выразила соболезнования родным и близким археолога Анатолия Кирпичникова, который умер 16 октября в Санкт-Петербурге.

«Ушёл из жизни Великий человек, профессор, доктор исторических наук, археолог. Для нас всех это огромная потеря. С именем Анатолия Николаевича по праву связывают смелые и прорывные исследования. За годы активной научной и педагогической деятельности он воспитал и подготовил многих талантливых учеников, которые стали продолжателями его дела. Он был человеком глубоко интеллигентным, верным лучшим традициям служения своей стране и науке. На счету Анатолия Николаевича множество важнейших научных открытий в области истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси и Старой Ладоги, которые он сделал всеобщим достоянием. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметила глава муниципалитета Елена Полонская.