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Общество

Псковский губернатор: У каждого есть право требовать от любого пассажира использовать маски

18 октября 2020 года, 10:48

«У каждого из вас есть полное право требовать от любого пассажира использовать маски, а в случае отказа – вызывать полицию для составления протокола»,- сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, на протяжении месяца в Псковской области ежесуточное число заболевших постепенно и прогнозируемо увеличивается. «Мы сделали всё необходимое, чтобы не допустить взрывного роста и при этом сохранить полноценное функционирование всех сфер общественной жизни», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что все возникающие очаги отрабатывались своевременно и везде распространение коронавируса останавливали в течение нескольких дней. «С начала борьбы с коронавирусом было зафиксировано 35 очагов, из которых сейчас активны 6: в Невельской межрайонной больнице, Псковском филиале Академии ФСИН, Колледже искусств, Заводе «Реостат», отделении Пенсионного фонда в Опочке и Себежском доме-интернате. Несмотря на сложившуюся динамику распространения заболевания, нам удалось в полном объёме сохранить предоставление плановой медицинской помощи. И главное – мы смогли обойтись без возвращения дополнительных, болезненных ограничений в экономике и повседневной жизни», - подчеркнул он.

Однако, по словам главы региона, есть объективные факторы, которые способствуют распространению заболевания: очное обучение и возвращение отпускников, погодные условия и сезон респираторных заболеваний. «И здесь нашей главной защитой является соблюдение всех правил противовирусной безопасности», - отметил он.

По его словам, одним из мест наибольшего риска является общественный транспорт. По этой причине с 17 октября в Псковской области вводится запрет на оказание транспортных услуг пассажирам без масок. Это касается общественного транспорта и такси. «Нам нужно сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – и это абсолютная необходимость.», - отметил Михаил Ведерников.

«Друзья, я обращаюсь к каждому жителю Псковской области. Мы вместе должны приложить максимум усилий, чтобы снизить динамику распространения заболевания», - заключил глава региона.

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