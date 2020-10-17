Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений

«Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений», - сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений», - сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. «Как и по всей России, количество зараженной растет, но крупной вспышки удается избежать», - отметил он.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 4355 человек, в том числе 21 за минувшие сутки, умерло 67 человек. Всего проведено исследований на COVID-19 — 115437.