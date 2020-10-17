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Общество

Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений

17 октября 2020 года, 10:32

«Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений», - сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений

По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. «Как и по всей России, количество зараженной растет, но крупной вспышки удается избежать», - отметил он.

Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений

Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 4355 человек, в том числе 21 за минувшие сутки, умерло 67 человек. Всего проведено исследований на COVID-19 — 115437.

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