Михаил Ведерников: Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений

«Наша задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений», - сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.



По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. «Как и по всей России, количество зараженной растет, но крупной вспышки удается избежать», - отметил он.