В Кунье задержали пьяного водителя мопеда

В поселке Кунья Псковской области дорожные полицейские задержали пьяного водителя мопеда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

24-летнего молодого человека, управлявшего транспортным средством, остановили для проверки утром 13 октября у железнодорожного переезда. Выяснилось, что он сел за руль нетрезвым. Более того, молодой человек уже ранее совершал аналогичное правонарушение.

За повторное задержание в состоянии алкогольного опьянения в соответствии со статьей 264.1 УК РФ нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.