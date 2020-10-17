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Происшествия

В Кунье задержали пьяного водителя мопеда

17 октября 2020 года, 09:54

В поселке Кунья Псковской области дорожные полицейские задержали пьяного водителя мопеда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

24-летнего молодого человека, управлявшего транспортным средством, остановили для проверки утром 13 октября у железнодорожного переезда. Выяснилось, что он сел за руль нетрезвым. Более того, молодой человек уже ранее совершал аналогичное правонарушение.

За повторное задержание в состоянии алкогольного опьянения в соответствии со статьей 264.1 УК РФ нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.

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