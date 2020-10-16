Ушёл из жизни историк и археолог Анатолий Кирпичников

Одно из последних интервью учёный дал Псковскому агентству информации 16 сентября по итогам заседания Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области. Анатолий Кирпичников был членом этого органа.

Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 года в Ленинграде. В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре археологии. С 1955 года работал в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН). Он являлся членом президиума центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председателем президиума Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств (с 1992 года), действительным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1995 года); почетным членом Общества древностей Финляндии (с 2011 года). В 1991 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РФ. Анатолий Кирпичников создал более 650 научных работ.