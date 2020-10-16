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Спорт / Соревнования

Финальный этап Кубка России по ралли стартовал в Новоржевском районе

16 октября 2020 года, 23:10

 Финальный этап Кубка России — ралли «Пушкинские Горы-2020» - стартовал в Новоржевском районе Псковской области. 16 октября прошёл первый скоростной участок гонки, сообщили «Псковской правде» в пресс-центре соревнований.

Финальный этап Кубка России по ралли стартовал в Новоржевском районе

Фото Елены Лешкиной

Стартовали сегодня 45 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Асбеста, Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, Смоленска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Перми, Ижевска, Комсомольска-на-Амуре, Чебоксар, Сочи, Краснодара. Участвует в гонке и один псковский экипаж. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь.

По итогам первого соревновательного дня лидерами абсолютного зачёта стали петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов. Второй результат показали Дмитрий Мячин (Калининград) и Юрий Куликов (Санкт-Петербург), третий — Денис Ростилов (Екатеринбург) и Георгий Трошкин (Москва).

Из-за неполадок с двигателями сошли с дистанции москвичи Евгений Чикинёв и Сергей Грудина, туляки Александр Бибиков и Наталья Сифарова.

Во второй соревновательный день, 17 сентября, гонщиков ждут ещё 6 скоростных участков.

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