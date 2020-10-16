Псковичам рассказали, как пользоваться приложением «Мой дом»

Псковское агентство информации подготовило видеоинструкцию о том, как пользоваться приложением «Мой дом».

Псков недавно присоединился к этому проекты и теперь, установив на смартфон приложение, любой горожанин может решать вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

В частности, через приложение можно отправлять сообщения о коммунальных проблемах, при этом по характеру заявки «Мой дом» сам определит адресата жалобы. Также приложение пришлёт уведомление о планируемых отключениях электричества или воды, о дате перекрытия дорог на ремонт. Ещё одна опция — общегородское голосование по вопросам благоустройства.