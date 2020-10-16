Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Псковичам рассказали, как пользоваться приложением «Мой дом»

16 октября 2020 года, 21:11

Псковское агентство информации подготовило видеоинструкцию о том, как пользоваться приложением «Мой дом».

Псков недавно присоединился к этому проекты и теперь, установив на смартфон приложение, любой горожанин может решать вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

В частности, через приложение можно отправлять сообщения о коммунальных проблемах, при этом по характеру заявки «Мой дом» сам определит адресата жалобы. Также приложение пришлёт уведомление о планируемых отключениях электричества или воды, о дате перекрытия дорог на ремонт. Ещё одна опция — общегородское голосование по вопросам благоустройства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Водитель Mazda погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе
Введены доптребования к приезжающим в Псковскую область из-за границы
Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области
Стартовал второй чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области
«Горячая линия» по вопросам призыва заработала в Псковской области
Ущерб от дистанционного мошенничества в Псковской области достиг 61 млн рублей
После реконструкции под Псковом открыт мемориал на месте первых боёв Красной Армии
Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере
Псковский корпус областной инфекционной больницы полностью заполнен

Комментарии

Авторизация
No comments
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Детский полис не выходя из роддома

Общество
14 октября 14:40

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре