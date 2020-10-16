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Происшествия / ДТП

Водитель Mazda погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе

16 октября 2020 года, 20:43

В результате столкновения с фурой в Новосокольническом районе погиб 32-летний водитель автомобиля Mazda. Авария произошла около деревни Малахово вечером 16 октября, сообщает районная газета  «Новосокольнический край».

Водитель Mazda погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе

Фото газеты «Новосокольнический край»

Сейчас на месте происшествия работают начальник МО МВД «Новосокольнический» Игорь Ершов и инспекторы ДПС.

По предварительным данным, водитель Mazda, который направлялся в сторону Великих Лук, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Управлял большегрузом 55-летний водитель из Литвы.

Водитель Mazda погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе

Фото газеты «Новосокольнический край»

В результате аварии фура выехала на обочину и вспыхнула. Возгорание потушили прибывшие на место происшествия пожарные.

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