Водитель Mazda погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе

В результате столкновения с фурой в Новосокольническом районе погиб 32-летний водитель автомобиля Mazda. Авария произошла около деревни Малахово вечером 16 октября, сообщает районная газета «Новосокольнический край».

Сейчас на месте происшествия работают начальник МО МВД «Новосокольнический» Игорь Ершов и инспекторы ДПС.

По предварительным данным, водитель Mazda, который направлялся в сторону Великих Лук, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Управлял большегрузом 55-летний водитель из Литвы.