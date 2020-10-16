Введены доптребования к приезжающим в Псковскую область из-за границы

В Псковской области введены новые требования и рекомендации к тем, кто приехал в регион из-за границы даже транзитом через другие регионы. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в Указ о противодействии распространению коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В частности, те, кто прибыл в Россию воздушным транспортом, обязан в трёхдневный срок сдать тест на коронавирус. Тем, кто приехал любым другим видом транспорта рекомендовано в течение трёх дней провести исследование на COVID, а в случае ухудшения самочувствия в 14-дневный срок - незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания без посещения медицинских организаций.

Также в Указе отражены меры, аннонсированные губернатором на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Так, возвращается запрет на посещение торгово-развлекательных центров детьми без взрослых, а также приостанавливается на время осенних каникул действие школьных проездных.

Изменения в Указ вступают в силу с 17 октября.