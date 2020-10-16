Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области

В Псковской области заработало окружное отделение Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь», сообщили «Псковской правде» в организации.
В Псковской области заработало окружное отделение Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь», сообщили «Псковской правде» в организации.
В Псковской области продуктовые наборы получили уже более тысячи человек. Среди тех, кому оказали помощь, были многодетные и малообеспеченные семьи.
«Русь» - первый российский банк продовольствия, который помогает социально незащищенным категориям населения по всей стране. Товарные пожертвования организация собирает с 2012 года. Их передают производители, кафе, рестораны, магазины.
Кроме того, пополняют банк продовольствия и сами жители, участвуя в различных марафонах фонда. Например, в нескольких федеральных торговых сетях проводятся акции «Корзина доброты» и «Продукты в помощь».
Дальнейшее распространение продуктовых наборов производится через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц благотворительную помощь от Фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.