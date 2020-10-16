Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области

В Псковской области продуктовые наборы получили уже более тысячи человек. Среди тех, кому оказали помощь, были многодетные и малообеспеченные семьи.

«Русь» - первый российский банк продовольствия, который помогает социально незащищенным категориям населения по всей стране. Товарные пожертвования организация собирает с 2012 года. Их передают производители, кафе, рестораны, магазины.