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Общество / Соцзащита

Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области

16 октября 2020 года, 18:02

В Псковской области заработало окружное отделение Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь», сообщили «Псковской правде» в организации.

Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области

В Псковской области продуктовые наборы получили уже более тысячи человек. Среди тех, кому оказали помощь, были многодетные и малообеспеченные семьи.

«Русь» - первый российский банк продовольствия, который помогает социально незащищенным категориям населения по всей стране. Товарные пожертвования организация собирает с 2012 года. Их передают производители, кафе, рестораны, магазины.

Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области

Кроме того, пополняют банк продовольствия и сами жители, участвуя в различных марафонах фонда. Например, в нескольких федеральных торговых сетях проводятся акции «Корзина доброты» и «Продукты в помощь».

Дальнейшее распространение продуктовых наборов производится через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц благотворительную помощь от Фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.

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